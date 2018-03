Drie meldingen van geweld tegen agenten in twee weken tijd in politiezone Carma

Twee inspecteurs raakten woensdagnamiddag lichtgewond bij de opsluiting van een weerspannig persoon in het commissariaat van Bree. De twintiger uit Kinrooi had kort voordien een vluchtmisdrijf gepleegd. Woensdag omstreeks 13u45 kreeg de politie een oproep over een verkeersongeval met stoffelijke schade in de Basdonkstraat in Kinrooi. Een onbekende had er enkele paaltjes, boompjes en een verkeersbord omver gereden. De man reed verder zonder zich kenbaar te maken. Politie CARMA kon een verdachte identificeren en ging de man thuis opzoeken. De twintiger weigerde een ademtest en werd erg agressief. Tijdens de overbrenging naar het commissariaat trapte en klopte de man wild in het rond, waardoor het binnenwerk van de combi beschadigd raakte. Ook tijdens de fouille en bij de opsluiting in de cel bleef de man zich met geweld verzetten en beet hij zelfs twee inspecteurs in de hand. Ze houden er lichte verwondingen aan over. Donderdag verscheen de man voor de parketmagistraat in het commissariaat van Genk. Hij ging akkoord met een schadevergoeding aan de betrokkenen en dertig uren dienstverlening. Voor de verkeersinbreuken en het weigeren van de ademtest zal hij zich nog voor de politierechtbank moeten verantwoorden. Zijn rijbewijs werd alvast voor 15 dagen ingetrokken.