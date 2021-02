Aantal nieuwe besmettingen en ziekenhuisopnames stabiliseren

De Belgische Vereniging van Artsensyndicaten (BVAS) vraagt om de vaccinfase voor risicopatiënten over te slaan, en te vaccineren per leeftijd. "In theorie is dit weliswaar een goed idee, maar in de praktijk zal het tot zoveel problemen leiden dat het meer schadelijke dan gunstige gevolgen zal hebben," klinkt het in de mededeling van BVAS. Volgens de BVAS zullen er patiënten vergeten worden bij het opstellen van een lijst met risicopatiënten. "De overheid is van mening dat het mogelijk zal zijn om met één klik de lijst te verkrijgen van de patiënten die zijn uitgekozen om prioritair te worden gevaccineerd. Dat zal niet het geval zijn. Sommige ambtenaren zeggen dat ze voorgeschreven medicijnen zullen gebruiken om risicopatiënten te screenen. Dit zal een groot aantal patiënten uitsluiten (bv. obese patiënten). Anderen zeggen dat ze gebruik zullen maken van diagnoses uit de elektronische medische dossiers van huisartsen. Zowat 50% van de Brusselaars, bijvoorbeeld, heeft niet eens een elektronisch medisch dossier. Het spreekt voor zich dat op die manier ook een groot aantal patiënten zal worden uitgesloten," aldus BVAS. De enige manier om eerlijk te blijven en niemand te vergeten zou zijn om een computerprogramma te ontwikkelen. "Om pragmatische redenen menen wij dat het niet mogelijk is om op korte termijn een computerprogramma zonder bugs te ontwikkelen op basis van beslissingen van de Hoge Gezondheidsraad die op 3 februari ’s avonds bekend werden."Volgens BVAS is het dringend noodzakelijk om de bevolking te vaccineren en niet om na te denken over hoe de vaccinatiecampagne nog complexer kan worden gemaakt. "Als we zouden beschikken over mature, eenvoudige en vertrouwelijkheid garanderende informatica-instrumenten waarmee we deze patiënten met één klik kunnen registreren, dan zou de discussie open kunnen zijn. De artsen op het terrein weten dat dit niet het geval is. De zes Belgische regeringen zullen een belangrijke vertraging in de campagne veroorzaken door zo laat een complexe oplossing te willen uitwerken."