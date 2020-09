Aantal coronabesmettingen stijgt opnieuw

Voor het eerst in weken kende het aantal coronabesmettingen in ons land gisteren opnieuw een lichte stijging. Die stijging zet zich vandaag voort. Tussen 28 augustus en 3 september werden er gemiddeld 470 besmettingen per dag geregistreerd. Dat is 9 procent meer dan de zeven dagen ervoor.

Ook het aantal hospitalisaties stijgt van 15 naar 17 nieuwe ziekenhuisopnames per dag. Momenteel liggen er 223 coronapatiënten in de Belgische ziekenhuizen, waarvan 53 op de afdeling intensieve zorg. Het aantal overlijdens kent een lichte daling, met gemiddeld 3 sterfgevallen per dag. Een week eerder waren er dat nog 4 per dag.