Voor het eerst in twee maanden geen coronadoden in Limburgse ziekenhuizen

Vanaf vandaag worden de coronamaatregelen een eerste keer versoepeld. Maar wat verandert er precies? Wij zetten het voor u op een rijtje. Heropstart bedrijven Alle niet-essentiële bedrijven die geen rechtstreeks contact met klanten hebben, mogen weer open. Voor het personeel blijft telewerken de norm. Als telewerken niet kan, moeten bedrijven zich houden aan de regels in deze gids van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. Zo moet het personeel onder andere anderhalve meter afstand kunnen houden, of een mondmasker dragen. Heropening stoffenwinkels Naai- en stoffenwinkels mogen de deuren weer openen. Zij worden als essentieel beschouwd omdat ze de materialen kunnen leveren voor mensen die zelf mondmaskers maken. Tot nu toe waren alleen voedingswinkels, nachtwinkels, dierenvoedingswinkels, apotheken, krantenwinkels, tankstations en brandstofleveranciers, telecomwinkels, winkels voor medische hulpmiddelen, doe-het-zelfzaken met een algemeen assortiment, tuincentra, boomkwekerijen en groothandels voor professionelen open. Niet-essentiële winkels en horecazaken blijven voorlopig nog dicht. Uitbreiding kinderopvang Aangezien er vanaf vandaag meer mensen terug buitenshuis zullen gaan werken, worden de regels rond kinderopvang ook versoepeld. Koppels waarvan één partner buitenshuis gaat werken, mogen hun kinderen naar de onthaalmoeder of crèche brengen. Tot nog toe was dit enkel toegestaan voor mensen in een essentieel beroep. Ook kinderen met een moeilijke thuissituatie, zoals kinderen van alleenstaande ouders, mogen opnieuw naar de opvang. Voor kinderen van ouders die allebei thuiswerken, verandert er niets. Op afspraak naar het ziekenhuis Ziekenhuizen kunnen stap voor stap weer niet-dringende raadplegingen toelaten, bijvoorbeeld bij de oogarts, kinderarts of radioloog. Uiteraard blijven er in de ziekenhuizen wel veiligheidsmaatregelen gelden, waardoor zij voorlopig nog niet op volle capaciteit kunnen draaien. De ziekenhuizen zullen zelf contact opnemen met mensen van wie hun raadpleging of operatie werd uitgesteld om een nieuwe afspraak in te plannen. Maar wie ondertussen problemen heeft en die met zijn huisarts besproken heeft, kan contact opnemen met het ziekenhuis om een afspraak te maken. Met mondmasker op openbaar vervoer Het openbaar vervoer rijdt weer volgens het normale schema. Er wordt wel gevraagd om alleen het openbaar vervoer te gebruiken als je zelf geen auto hebt, zoveel mogelijk buiten de spitsuren en met een mondmasker of een alternatief in stof (zoals een sjaal) op. Het dragen van mond- en neusbescherming op metro, trein, tram en bus is verplicht vanaf 12 jaar zodra je het station of het perron betreedt. Om dat mogelijk te maken, zullen de supermarkten vanaf vandaag chirurgische mondmaskers mogen verkopen. De kans is wel groot dat veel supermarkten nog geen voorraad zullen hebben. Er wordt dan ook aangeraden om zeker vandaag niet massaal mondmaskers te gaan kopen. Met twee vrienden sporten Vanaf vandaag mag je afspreken met twee vrienden om te sporten in de buitenlucht. Het moet wel altijd om dezelfde twee personen gaan en om sporten waar voldoende afstand gehouden kan worden van elkaar. Naast wandelen, lopen en fietsen mag je ook weer vissen, paardrijden, kajakken, tennissen en aan atletiek doen. Om naar die sportactiviteit te gaan, mag je ook weer de auto nemen, maar enkele als het om een beperkte verplaatsing gaat. Dagtrips of uitstapjes naar de kust zijn bijvoorbeeld nog steeds niet toegestaan. Ook motorrijden is weer toegestaan, maar enkel in het gezelschap van twee andere motards. Basisregels blijven gelden De overheid benadrukt wel dat de vijf basisregels blijven gelden: hou anderhalve meter afstand van elkaar, was vaak je handen, blijf thuis als je ziek bent, mijd zo veel mogelijk persoonlijk contact en bedek op openbare plaatsen altijd je mond en neus met een mondmasker of een alternatief.