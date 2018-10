ACV vraagt na de gemeenteraadsverkiezingen in elke gemeente een schepen van armoedebestrijding

Als N-VA na de provincieraadsverkiezingen zondag de grootste wordt dan zal ze het initiatief nemen om een coalitie op de been te brengen. Dat zei lijsttrekker Hendrik Verbrugge van N-VA in ons Provinciedebat vanochtend. De vraag is met wie N-VA in zee kan gaan. Geen andere partij is geneigd te trouwen met een partner die op voorhand een scheiding aanvraagt. Want N-VA blijft erbij, het provinciebestuur moet afgeschaft.