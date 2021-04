Afgelopen drie dagen tien corona-overlijdens in Limburg

De voorbije week stierven dagelijks gemiddeld zo’n 35 Belgen aan het coronavirus, zo blijkt uit de nieuwe cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano. Dat is een stijging met 27 procent. Het is van half februari geleden dat het er nog zo veel overlijdens in ons land waren. Met de besmettingscijfers gaat het daarentegen wel de goede kant uit. Al vier dagen op rij daalt het gemiddelde aantal coronabesmettingen op weekbasis in ons land. In Limburg stijgen de besmettingen nog lichtjes met 4 procent, maar ook hier vlakt de curve af. De voorbije week testten gemiddeld 1.914 Limburgers positief op het coronavirus. Ook in onze provincie is er amper nog sprake van een stijging van het aantal besmettingen. De besmettingsgraad bedraagt intussen 1,02. Het reproductiegetal zit daarmee bijna weer onder 1. De druk op de ziekenhuizen blijft voorlopig wel nog groot. Momenteel liggen er 171 coronapatiënten in de Limburgse ziekenhuizen. Dat zijn er 4 meer dan gisteren. 58 patiënten liggen op intensieve zorg. Ook het aantal overlijdens stijgt in lijn met de nationale trend. De voorbije 3 dagen stierven er 10 coronapatiënten in de Limburgse ziekenhuizen. De afgelopen week overleden er 15 Limburgers aan het coronavirus.