Akkoord over doorstart Lunch Garden: 41 restaurants blijven open

Honden die andere honden of mensen bijten, worden vanaf nu onmiddellijk in beslag genomen in Sint-Truiden. Op 1 januari werd een hond aangevallen door andere honden die in de Steenovenstraat uitgebroken waren. Naar aanleiding hiervan werden door de burgemeester in het kader van de nieuwe gemeentewet bijkomende bestuurlijke maatregelen genomen."In dit dossier werden in het verleden al verschillende GAS-pv’s (onbeheerde dieren en geluidsoverlast) opgesteld. Daarnaast werd de eigenaar aangemaand om het verblijf van de honden beter te beveiligen tegen het uitbreken van de honden, maar hier werd tot op heden geen gevolg aan gegeven. De wijkinspecteur heeft daarom een bestuurlijk verslag opgesteld zodat de burgemeester bestuurlijke maatregelen kan nemen", geeft korpschef Steve Provost mee. Tijdelijke of permanente inbeslagnameDe betrokkene dient binnen een bepaalde tijdsspanne de tuin en de omheining voldoende aan te passen, zodat de dieren niet meer kunnen ontsnappen. In afwachting van de effectieve uitvoering van de opgelegde maatregelen werden de honden ook tijdelijk bestuurlijk in beslag genomen en ondergebracht in het dierenasiel van Sint-Truiden. Wanneer de eigenaar binnen de opgelegde termijn de maatregelen niet neemt, kunnen de honden definitief aan hem onttrokken worden.Gevaarlijke situatiesLoslopende dieren leveren mogelijk gevaarlijke situaties op voor de dieren, de omwonenden of het verkeer. Het doel van deze maatregelen is om ervoor te zorgen dat de openbare ruimte veilig blijft voor iedereen. Eigenaren van honden moeten goed passen op hun dieren, zich bewust zijn van hun verantwoordelijkheid en ervoor zorgen dat hun huisdieren geen gevaar vormen voor anderen. Kleine of grote honden, die braaf zijn, kunnen onverwacht toch bijten. Dat heeft niets te maken met de dieren, wel met mensen, klinkt het. "Het is belangrijk dat we kort op de bal kunnen spelen in dergelijke situaties. In de toekomst zullen bij bijtincidenten de dieren ook onmiddellijk in beslag genomen worden tot de eigenaars de noodzakelijke maatregelen hebben genomen. Deze aanpak past in een doorgedreven dierenwelzijnsbeleid," besluit Ludwig Vandenhove, burgemeester stad Sint-Truiden, voorzitter politiecollege en -raad.