Sinds de start in de zomer van 2019 plaatste het Wolf Fencing Team Belgium wolfproof omheiningen bij 170 veehouders. En dat werkt: geen enkele van hen meldde nadien nog een schadegeval. Met de aangekondigde wolvenpiek hebben nog eens meer dan 100 veehouders een aanvraag gedaan voor wolfproof omheiningen. "Waarom zou je het niet doen als het werkt," vraagt Carola zich af. Zij en haar man werden als eerste veehouders geholpen door het Wolf Fencing Team Belgium om hun omheining wolfproof te maken. Ze wonen in Peer en in hun buurt zijn al een aantal schapen slachtoffer geworden van de wolf. "Maar ik slaap op beide oren, want mijn Suffolk-schaapjes zitten veilig achter hun wolfproof omheining." Wolf Fencing TeamIn de zomer van 2019 volgden de eerste vrijwilligers van het Wolf Fencing Team hun opleiding. Ze kregen twee dagen intensieve training van de professionals van schrikdraadspecialist Gallagher over de theorie en praktijk van elektrische (wolfproof) omheiningen. "We riepen de hulp in van het Wolf Fencing Team," verklaart Carola. "Wij kenden immers niets van elektrische omheiningen en wisten niet waar te beginnen. Op je eentje is dat niet evident. Een preventieadviseur van het Wolf Fencing Team kwam eind juli 2019 langs om onze weide te inspecteren en te tonen hoe we die wolfproof konden maken." "Schapen zijn veilig nu""Ze stelden een dossier op met een stappenplan om de omheining aan te passen, een materialenlijst en kostenraming. Dat konden we meesturen met onze subsidieaanvraag bij de Vlaamse overheid." Binnen een week had Carola goedkeuring van de overheid en maakten ze een afspraak met het Wolf Fencing Team voor de aanpassing van de omheining. "Op 31 augustus kwam een team van 10 gemotiveerde vrijwilligers langs en op één dag was het gefikst. Sindsdien zitten mijn schapen veilig." Een week nadien stuurde ze haar facturen op naar de Vlaamse overheid en een maand later was de subsidie al uitbetaald. 170 veehouders vroegen adviesGeleidelijk aan kreeg het Wolf Fencing Team Belgium meer bekendheid. De steun van de Vlaamse overheid werd in januari 2021 opgetrokken zodat een fulltime preventieadviseur kon aangenomen worden om de vrijwilligerswerking te ondersteunen. Sindsdien vonden meer en meer veehouders hun weg naar de gratis hulp. Vandaag staat de teller op 170 veehouders die geholpen werden. "Voor velen is het niet evident, maar niet iedereen heeft evenveel hulp nodig," zegt Diemer Vercayie van het Wolf Fencing Team. "Sommigen hadden alleen nood aan informatie per e-mail, velen vroegen een adviesbezoek en anderen waren blij met de ondersteuning op het terrein. Ondanks corona zijn we er toch in geslaagd om ze te helpen." "Samenleven met wolf, zonder schade aan vee, is mogelijk"Er waren verschillende veehouders bij die eerst schade ondervonden hadden door de wolf. Omdat de kans groot is dat wolven terugkeren naar een plaats waar ze een gemakkelijke hap vonden, deden ze beroep op het Wolf Fencing Team om hun omheining wolfproof te maken. "Ondanks dat risico, hoorden we van geen enkele veehouder die we hielpen dat ze nadien nog schade ondervonden door de wolf. Samenleven met wolven, zonder schade aan vee, is dus mogelijk, maar de maatregelen moeten correct uitgevoerd worden," waarschuwt Pepijn van het Wolf Fencing Team. "Daar komt wel wat expertise bij kijken en dat maakt het niet evident voor de veehouder. Daarom geven we naast het advies op maat ook tips via onze Facebook pagina rond de meest voorkomende mankementen en hoe je die kan vermijden." Extra aanvragenHet gaat hard voor de experts. Het Wolf Fencing Team kreeg intussen meer dan honderd extra aanvragen. Het team kijkt nu naar capaciteitsuitbreiding. "Wie als vrijwilliger wil meewerken aan het initiatief kan zich melden via www.wolffencing.be."