Einsteintelescoop in regeerakkoord: POM Limburg toont impact van project op onze regio

- Met een expo in Genk zet Limburg de Belgische kandidatuur voor de Einstein Telescoop in de verf. Het miljardenproject is goed voor een nooit geziene boost in economie, wetenschap en onderwijs in onze provincie.- Vlaams minister Zuhal Demir vraagt aan de federale overheid om extra controles uit te voeren in de haven van Genk. Demir wil daarmee voorkomen dat ook de Port of Limburg een spil wordt van drugstrafikanten.- Nu de Limburgse wolvenroedel is uitgedund tot twee wolven, zijn aanvallen op schapen en ander vee zeldzaam. Toch voert het Wolf Fencing Team campagne om omheiningen wolfwerend te maken.- Het conflict in het Midden-Oosten escaleert tot een regionale en misschien wel mondiale oorlog. Volgens voormalig secretaris-generaal van de NAVO Willy Claes houdt niemand nog rekening met Europa.- En vijf jaar nadat Borgloon een vergunning voor een internationaal kunstproject introk na boerenprotest, is vandaag de eerste steen gelegd van Reset Haspengouw van kunstenaar Gert Robijns.