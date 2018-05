Asfalt van Bilzerse straten smelt door de hitte

- In een waterplas in Mol is het lichaam gevonden van vijfvoudig wereldkampioen motorcross Eric Geboers. Geboers sprong gisteren uit een bootje om een puppy te redden maar kwam daarbij zelf om het leven. - Bij een granaataanslag in Houthalen raken 8 woningen en 13 auto's beschadigd. De aanslag is mogelijk een vergeldingsactie. - Vertegenwoordigers van alle politieke partijen nemen deel aan een mars met een niet mis te verstane boodschap voor minister van Volksgezondheid Maggie De Blok: legaliseer cannabisolie voor patiënten die ondraaglijk lijden zoals de 9-jarige Sofie Voncken uit Maasmechelen. - In Houthalen-Helchteren blijft Eefje Van Wortswinkel schepen zonder bevoegdheden omdat ze geen ander werk heeft en niet kan gaan stempelen. De SP.A neemt haar bevoegdheden af omdat ze uit de partij stapt. - En Racing Genk supporters trekken naar de spelersbus om uitleg te vragen over de 5-0 pandoering van Standard.