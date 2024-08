Baanwielrenners Robbe Ghys & Julie Nicolaes beginnen aan hun Olympisch tornooi

De Belgische sprinters Delphine Nkansa en Rani Rosius hebben de Olympische Spelen in Parijs met een knal geopend. Beide atletes wisten zich met persoonlijke records te plaatsen voor de halve finales van de 100 meter. Voor Rosius was het een bijzondere prestatie. Ze zette een indrukwekkende tijd neer van 11"10, wat 0"08 sneller is dan haar vorige persoonlijke record. Hoewel ze even leek aanspraak te maken op de derde plaats, moest ze uiteindelijk de Duitse concurrente voor laten gaan. Desondanks was haar record voldoende om door te stoten naar de halve finales. Nkansa zette een even indrukwekkende prestatie neer, waardoor België in beide halve finales vertegenwoordigd zal zijn op de 100 meter. Met deze dubbele doorbraak op de 100 meter, hopen de Belgische atleten hun sterke vorm voort te zetten en de nationale trots hoog te houden op de Olympische Spelen. Het succes van Rosius en Nkansa staat in schril contrast met het lot van Jochem Vermeulen en Ruben Verheyden, die op de 1.500 meter genoegen moeten nemen met de herkansingen.