Opluchting in het Belgische tenniskamp: Zizou Bergs, nummer 82 van de wereld bij de mannen, mag dan toch voor de eerste keer naar de Olympische Spelen. De 25-jarige Peltenaar is de enige Belg die zal deelnemen in het enkelspel, zowel bij de mannen als bij de vrouwen. Elise Mertens moest eerder al forfait geven. Voor Bergs is het zijn eerste deelname aan de Olympische Spelen. Vorige maand plaatste hij zich voor de derde ronde in Roland Garros. Het BOIC moet de selectie nog bekrachtigen, maar dat is slechts een formaliteit. De coach van Bergs, Ruben Bemelmans, liet weten met plezier naar Parijs af te reizen. Naast Zizou Bergs zakken nog twee andere Limburgse tennissers af naar de Olympische Spelen. Sander Gillé en Joran Vliegen, beiden nummer 29 op de ATP-ranking, zijn geselecteerd voor het dubbelspel.