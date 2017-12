Bakker aangevallen met mes in Houthalen

Politie CARMA belandde afgelopen nacht in een 40 kilometer lange achtervolging van Bocholt tot Helchteren, nadat een bestuurder een controle ontvluchtte. De twintiger uit Meeuwen-Gruitrode kon na een extreem gevaarlijke rit gevat worden aan de Plas in Kelcherhoef. Rond 19 uuur 45 kreeg de politie een oproep van een tankstation in de Kaulillerweg. De melder maakte zich zorgen over een zeer dronken man die met de wagen aan het tankstation was toegekomen. Wanneer politie CARMA ter plaatse kwam, reed de bestuurder van de BMW Coupé net weg over de Kaulillerweg in de richting van Bocholt-centrum. De patrouille besluit de man een tijdje te volgen om zijn rijgedrag te observeren. Bestuurder negeert politiebevelDe bestuurder leek duidelijk op zijn ongemak en versnelde. De patrouille activeerde de zwaailichten en hierop haalde de bestuurder langs rechts over het trottoir een tiental voertuigen in. Een tweede ploeg werd opgeroepen om de bestuurder te blokkeren aan de rotonde met de Dorpsstraat. Ook hier negeerde de bestuurder het politiebevel en reed hij tegen de rijrichting de rotonde op richting Dorpsstraat, waarbij hij rakelings langs een van de inspecteurs reed. De achtervolging werd verdergezet via de Hamonterweg in de richting van Bree. Snelheden tot 150/u en negeren van rode lichtenDe politie ondernam talloze pogingen om de man in te halen langs links, maar telkens maakte de bestuurder een gevaarlijk manoeuvre naar links, waardoor de politie in de remmen moest gaan en maar nipt een aanrijding kon vermijden. De man reed verder in de richting van Meeuwen- centrum en haalde voortdurend snelheden tot 150 km/u. Hij negeerde ook twee keer een rood licht, op de kruispunten Weg op Bree/Dorpsstraat/Weg naar Ellikom en Weg naar Helchteren/Peerderbaan. De hevige regenval, slechte zichtbaarheid en watergladheid zorgden voor extreem gevaarlijke situaties. Man kon zelfs wegversperring omzeilenOp de Kazernelaan in de richting van het centrum van Helchteren werd een wegversperring opgesteld, maar de bestuurder ontsnapte aan hoge snelheid via de Europarklaan. Een andere patrouille trachtte hem aan deze weg de pas af te snijden, maar de man laat zich niet afschrikken en reed toch verder. De bestuurder bleef snelheden halen tot 150 km/u. Een zware aanrijding met de politiewagen kan op het nippertje vermeden worden. Aanrijding met inspecteur werd nipt vermedenVlak voor het kruispunt Europarklaan/Herebaan-Oost stelden twee inspecteurs een tweede wegversperring op. Ze plaatsten hun politiewagen dwars over de Europarklaan om de wagen tot stilstand te brengen. De bestuurder naderde de versperring aan 120 km/u en reed zonder aarzelen recht op een van de inspecteurs af, om zo via de linkerzijde de versperring te omzeilen. Deze inspecteur probeerde op dat moment stopsticks uit te werpen en heeft niet meer de kans om zich tijdig in veiligheid te brengen. Zijn collega vuurde een waarschuwingsschot af in de lucht en hierop week de bestuurder nog net op tijd uit. Hij kon maar net de strook stopsticks vermijden. Spookrijdend richting KelchterhoefDe man vervolgde onverstoord zijn weg via de Herebaan-Oost in de richting van de Weg naar Zwartberg. Twee patrouilles sloegen erin om de BMW in te sluiten. De bestuurder besliste de middenberm over te rijden en zo ging hij spookrijdend verder. Een tegenligger moest hierdoor bruusk naar de berm aan zijn rechterkant uitwijken om niet frontaal op de man in te rijden. De bestuurder naderde de de rotonde Weg naar Zwartberg/Binnenvaartstraat en reed deze tegen de rijrichting op. Vlucht gaat te voet verder in het bosAan de Plas in Kelchterhoef raasde hij via een parking een doodlopende straat in. Na een dollemansrit van zo'n 40 km kwam zijn BMW vast te zitten in de zompige grond. Hij vluchtte te voet weg in een donker bos maar werd ingehaald door enkele inspecteurs. De agressieve man bleef fysiek sterk uithalen naar de politiemannen, die hem met geweld moesten overmeesteren. De man bleek een wonde te hebben aan het hoofd en moest voor verzorging naar het ziekenhuis, waarna hij werd opgesloten in een cel. Het bleek om een 24-jarige man uit Meeuwen-Gruitrode te gaan. Hij is in de politiedatabanken reeds gekend voor onder meer vernielingen, zware diefstal, slagen en verwondingen.Niet onder invloed van alcohol of drugsIn het kader van de achtervolging wordt hij verdacht van gewapende weerspannigheid en een twintigtal verkeersinbreuken. Zijn rijbewijs werd voor 15 dagen ingetrokken. Een speeksel- en ademtest bleken negatief te zijn. De BMW is gerechtelijk getakeld. De man is verhoord en zal door het Parket Limburg berecht worden via toepassing van de snelrechtprocedure.