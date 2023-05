- Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir breekt eigenhandig een illegaal weekendhuisje af in Tessenderlo. Het gedoogbeleid is voorbij.- Met het boek Fuck You Flik starten de politievakbonden een campagne tegen geweld tegen de politie. We hebben een pakkende getuigenis van de Lanakense politie-agent Kelly die slachtoffer werd van extreem geweld.- De Limburgse verdachten speelden een sleutelrol in de internationale cocaïnetraffiek die is blootgelegd in het grootste onderzoek ooit naar de Calabrese maffia.- Burgemeester Marco Goossens van Oudsbergen roept alle dierenhouders op om hun weides wolfproof te maken. Vanochtend hebben wolven drie schapen doodgebeten in Gruitrode.- En in Hasselt zijn de iconische letters van het RECOR gebouw gehaald en dat leverde mooie beelden op. De letters maken binnenkort een comeback wanneer de site omgebouwd wordt tot een bedrijvencampus.