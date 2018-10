Bart De Wever: ''CD&V heeft de verkiezingen verloren''

CD&V heeft de verkiezingen verloren. Steven Vandeput heeft het uitstekend gedaan in Hasselt en jullie gaan nog veel horen van Zuhal Demir. Dat zegt N-VA-voorzitter Bart de Wever in een evaluatie van de gemeenteraadsverkiezingen tijdens een exclusief gesprek met TVL-nieuwsanchor Luc Moons. De Wever stelt opnieuw het voortbestaan van de provincies in vraag. Ik ben mij ervan bewust dat dit gevoelig ligt in Limburg, maar bij de regeringsvorming over enkele maanden komt de afschaffing van het provinciale niveau opnieuw op tafel. De Vlaamse regering zal daarover haar ei moeten leggen. De Wever gaat daarmee in tegen Limburgse partijgenoten Steven Vandeput en Frieda Brepoels die eerder op TV Limburg lieten verstaan dat het niet zo’n vaart zou lopen. N-VA-provincieraadslid Hendrik Verbrugge liet tijdens het verkiezingsdebat op deze zender optekenen dat N-VA in het provinciebestuur wil stappen om het daarna af te schaffen. Het eerste is inmiddels gebeurd. Het tweede staat straks dus op de agenda. (EE/LM) Meer in het TVL Nieuws vanaf 18u30.