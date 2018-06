Bart De Wever: "CD&V wil Limburgers nodeloos bang maken over het afschaffen van de provincies."

Een donderslag bij heldere hemel. In Herk-de-Stad is er grote onrust omdat het revalidatiecentrum Sint-Ursula gaat verdwijnen. Er werken 190 mensen. Ook de polikliniek is bedreigd. Jessa wil de zorgcampus overbrengen naar het nieuwe ziekenhuis in Hasselt. Het is Bert Moyaers, Vlaams parlementslid voor de sp.a, die het nieuws naar buiten brengt. Burgemeester Gruyters bevestigt de plannen. Nog deze maand zou de definitieve beslissing vallen. Volgens het Jessaziekenhuis is er nog helemaal niets beslist.