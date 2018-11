Bedrijven moeten werknemers naar huis sturen door stroompanne nadat vrachtwagen elektriciteitscabine verwoest

- In Diepenbeek zijn de banden van verschillende wagens stuk gestoken. De slachtoffers zijn op zoek naar de dader.- De inbrakenplaag in West-Limburg houdt aan. Na Beringen en Tessenderlo is nu Ham aan de beurt. Daar werd afgelopen nacht ingebroken in een school.- Limburgers trekken massaal de grens over naar Nederland om daar diesel te tanken. Per liter bespaart men daarmee 20 eurocent. Op een volle tank kan er zo'n 10 euro bespaard worden. - En in Velm bij Sint-Truiden heeft de gepensioneerde Herman Degroot zijn tuin voor het vijfde jaar op rij versierd met 40.000 kerstlichtjes. Hij hoopt 6.000 mensen te ontvangen. De opbrengst gaat naar Kenric, een jongen van 5 jaar die vecht tegen kanker.