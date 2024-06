Morgen is de start van een nieuw seizoen TVL Vertellingen. Steven Goegebeur bijt de spits af in Riemst. Een aftrap van dertien vertellingen de hele zomer lang die eindigt op 4 september in Lanaken. Het concept is even succesvol als eenvoudig. Een goedgekozen stand-up comedian, gratis op een leuke locatie kortbij. Goegebeur is dus morgen aan de beurt aan de brug in Vroenhoven.