Wouter Beke opnieuw Machtigste Limburger

Worden we de parking van Antwerpen en belet de Vlaamse regering ons dat Limburg zich in de toekomst kan blijven ontwikkelen? Het politiek verzet tegen het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen groeit. Ook Wouter Beke mengt zich in de discussie. "We mogen ons niet in de doekjes laten doen", zei Beke vanmiddag in onze studio. "Om te werken moeten we naar de Vlaamse ruit en wandelen mogen we in de Limburgse bossen. Dat kunnen we niet laten gebeuren", waarschuwt Beke.