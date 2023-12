Beringse Jessica Mantoni klaagt hoge prijs medische haarprotheses aan: "2.000 euro is onbetaalbaar voor alleenstaande moeder"

Voor sommige ouders was Kerstmis gisteren extra speciaal omdat ze een kerstkindje mochten verwelkomen in hun gezin. In onze provincie werden er op Kerstmis elf kinderen geboren in de Limburgse ziekenhuizen. Een van die kinderen is Emma, het pasgeboren dochterje van Liza Enckels en Koen Aerts. Normaal was ze uitgerekend voor 15 februari, maar daar besliste Emma dus even anders over.