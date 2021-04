Besmettingscijfers gaan goede kant uit, ziekenhuisopnames stijgen

Het aantal ziekenhuisopnames in ons land blijft stijgen. Het gemiddelde zit nu op 268 opnames per dag, een stijging met 11 procent. Met het aantal nieuwe besmettingen gaat het wel de goede kant uit. Voor de derde dag op rij werd er een daling opgetekend. In Limburg stijgen de besmettingen nog lichtjes met 2 procent. Maar ook bij ons verwachten de experten dat zich de komende dagen een daling zal inzetten.

De afgelopen week testten 2.143 Limburgers positief op het coronavirus. De besmettingsgraad daalt intussen naar 1,02. Het reproductiegetal zit daarmee bijna weer onder 1. De besmettingscijfers vlakken duidelijk af, terwijl het aantal ziekenhuisopnames intussen gestaag blijft toenemen in onze provincie. De hospitalen verwachten een piek aan het einde van de paasvakantie. Momenteel liggen er 167 coronapatiënten in de Limburgse ziekenhuizen. Dat zijn er 11 meer dan gisteren. 56 patiënten liggen op de afdeling intensieve zorg. Ook het aantal overlijdens stijgt in lijn met het aantal hospitalisaties. De afgelopen week overleden er 13 Limburgers aan het coronavirus.