Bewoners door houtrot getroffen appartementsblok in Sint-Truiden moeten tegen vrijdag uit woning

Nog voordat de overstromingszone op de Winterbeek in Romershoven bij Hoeselt officieel ingehuldigd kon worden, heeft ze haar nut al bewezen. De Romershovenaren bleven vorige week bij de onweersbuien gespaard van wateroverlast. Bij hevige regenval treedt de Winterbeek uit haar oevers en dat bezorgde de buurtbewoners in het verleden wel geregeld natte voeten en kopzorgen. Daarom legde het provinciebestuur er de voorbije maanden een overstromingszone aan. Met een buffercapaciteit van zo’n 40 miljoen liter water kreeg Romershoven in Hoeselt een zeer grote overstromingszone van de provincie. Sinds enkele weken zijn de werken afgerond. Juist op tijd, blijkt nu. “Bij de hevige regen van vorige week werd meteen de volledige buffercapaciteit benut. De inwoners van Romershoven en zelfs delen van Beverst in Bilzen bleven daardoor gespaard van wateroverlast”, vertelt gedeputeerde van Water Bert Lambrechts (N-VA). De provincie kocht de nodige gronden aan voor 225.000 euro. De aanleg van de overstromingszone kostte zo’n 170.000 euro. Aquafin en Fluvius droegen bij in de kosten in het kader van uitgevoerde rioleringswerken. “Deze nieuwe overstromingszone heeft ons de laatste dagen heel veel ellende bespaard”, beaamt burgemeester van Hoeselt Werner Raskin (Open Vld). “Als kleine jongen stond ik in mijn deelgemeente Romershoven steeds in de modder. Vorige week was er bij de hevigste buien zelfs geen overlast meer. Het was indrukwekkend om te zien hoeveel water dit wachtbekken kon opvangen.” 15 overstromingszones In totaal beheert het provinciebestuur 15 gecontroleerde overstromingszones. “Door de schuiven van de wachtbekkens open of dicht te draaien, kunnen we het water ophouden of gecontroleerd laten weglopen”, legt gedeputeerde Lambrechts uit. “Onze provinciale toezichters van de waterlopen en wachtbekkens zijn de afgelopen dagen druk in de weer geweest om deze wachtbekkens te beheren. Ik wil hen dan ook bedanken voor de inspanningen die zij geleverd hebben om de wateroverlast in onze provincie zoveel mogelijk te beperken.” Blijven investeren in water De provincie blijft als grootste waterbeheerder van Limburg verder strijden tegen droogte en overstromingen. De risico’s daarop nemen immers toe door de toenemende verharding in de open ruimte. Daarnaast zorgt de extremere neerslag als gevolg van de klimaatverandering ook voor een verhoogd overstromingsrisico. “Het provinciebestuur investeert elke dag in diverse maatregelen om wateroverlast en de gevolgen van droogte te beperken. De strijd tegen droogte en wateroverlast gaat immers hand in hand. Sinds kort heeft het provinciebestuur ook een Limburgse droogtecoördinator in dienst”, sluit gedeputeerde Lambrechts af.