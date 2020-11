Bewoners ervaren mysterieuze geurhinder in Paal

- In Houthalen-Helchteren heeft een wolf op een brutale wijze een hond gedood. Het dier groef zich onder een omheining door, ging de hond te lijf en sleurde de viervoeter het bos in. - Jan Loos van Welkom Wolf relativeert. Wolven eten geen hond, ze beschermen enkel hun welpen. - In rusthuis de olijfboom is een grote corona-uitbraak vastgesteld. Er zijn 35 bewoners besmet. Het leger wordt ingezet om bij te springen. - Waarschuwingsborden in grensgemeenten moeten Limburgers weghouden uit Nederland.- En een 71-jarige Genkenaar is de vallende bladeren op Limburgse fietspaden beu. Hij roept de overheid om op de fietspaden in deze periode vaker te borstelen, want ze zijn gevaarlijk.