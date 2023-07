Bewoners spreken over "bedrieglijke maffiapraktijken" bij Triamant in Sint-Truiden

door David Bijnens

Vandaag overleggen verschillende zorgpartners over hoe het nu verder moet met Triamant in Sint-Truiden. Woensdag volgt een vergadering met de bewoners. Voorlopig neemt woonzorgcentrum Orelia, dat ook op de site ligt, de zorg van de meest kwetsbare patiënten over. Afgelopen weekend werden tijdens een inspectie ernstige tekortkomingen vastgesteld bij Triamant, nadat zorgbedrijf Curamant er failliet was gegaan. Er was zelfs onvoldoende voedsel aanwezig voor alle bewoners, om het weekend door te komen. Minister van Welzijn Hilde Crevits vraagt opheldering over de situatie. Het personeel en de bewoners van Triamant trekken hard van leer tegen de verantwoordelijken van de woon- en zorgbuurt.