Bijna gesloopte centrale van Langerlo moet ons land redden als licht dreigt uit te gaan

Johan Sauwens (Trots op Bilzen) was de duidelijke winnaar van de verkiezingen in Bilzen, maar wordt toch naar de oppositie verwezen. “Dat is een klap, ja,” vertelt Sauwens in onze studio. “Ik probeer er bovenop te komen. Maar het is vooral jammer voor onze kandidaten, en voor de Bilzenaren. Ik haal meer stemmen dan Bruno Steegen en Frieda Brepoels samen, de Bilzenaren vragen zich af waarom ze nog moeten gaan stemmen”. Volgens Sauwens zijn de kiezers woedend. Maar kan er nog iets ondernomen worden? “We kunnen een klacht indienen bij de Raad voor Verkiezingsbetwistingen. Als Groen 7 stemmen meer gehaald had, dan was de huidige nipte meerderheid (van Beter Bilzen, N-VA en Bilzen Bruist) gebroken.” Sauwens kreeg naar eigen zeggen geen contact met de andere partijen nadat de verkiezingsuitslagen bekend raakten. “Meteen na de uitslagen, kwamen ze in de studio van TVL hun nieuws bekend maken. Was er al een voordrachtsakte getekend?” Om dit soort praktijken tegen te houden, pleit Sauwens voor rechtstreekse burgemeestersverkiezingen. “De hoofdprijs wordt dan door de kiezer bepaald, en niet meer door afspraken die 10,12 jaar gelden”.