Bilzen & Hoeselt gaan vanaf 1 januari 2025 door het leven als...Bilzen-Hoeselt

Vandaag kon je voor het eerst een glimp opvangen van het kunstwerk 'House of Nature' in Lommel. Het stalen kunstwerk van Will Beckers zal een toegangspoort vormen van Bosland in Lommel. De installatie bestaat uit drie zones met als eye catcher het House of Nature. Beleving staat centraal in het werk. Zo zijn er picknicktafels, tekeningen van de Lommelse kunstschool en is er een luistergids voor wandelaars. In het voorjaar van 2024 zal het kunstwerk van 7,5 meter hoog en 50 meter lang helemaal klaar zijn. Het is weer een extra troef voor Bosland dat vorige week erkend werd als Nationaal Park.