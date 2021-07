Biostatisticus Geert Molenberghs: "We importeren de deltavariant als we reizen"

Gisteren werd een nieuwe mijlpaal bereikt in het vaccinatiecentrum op de Grenslandhallensite in Hasselt. De 100.000ste eerste prik, eentje van Moderna, werd in de namiddag geprikt. In totaal zijn nu 84 % van de 18-plussers in de eerstelijnszone deels en 49 % volledig gevaccineerd tegen het coronavirus. Ondertussen kreeg elke 16-plusser in de Eerstelijnszone Herkenrode een uitnodiging. Om de drempel voor deze jongeren zo laag mogelijk te houden, worden er extra avondopeningen georganiseerd. De vaccinatiegraad in de Eerstelijnszone Herkenrode (Alken, Diepenbeek, Hasselt, Herk-De-Stad en Zonhoven) ligt momenteel respectievelijk 1,9 en 3 % hoger dan het Vlaams en Limburgs gemiddelde. Ondanks de goede cijfers, neemt het aantal burgers dat ingaat op hun uitnodiging af. “Niet dat we opeens met een grote groep weigeraars te maken krijgen. De zomervakantie gooit roet in het eten”, aldus burgemeester Steven Vandeput (N-VA). “De jongeren hebben een vakantiejob of gaan op vakantie, waardoor ze liever nog even wachten om op hun uitnodiging in te gaan. Dat willen we zoveel mogelijk vermijden.” Extra avondopeningen Daarom voorziet de eerstelijnszone op maandag 5 juli en vrijdag 9 juli een avondopening van 18 tot 22 uur voor Johnson&Johnson en Pfizer. “Op diezelfde momenten is iedereen die nog geen eerste prik kreeg en nog geen geschikte datum vond, ook welkom aan ons infopunt in het vaccinatiecentrum. We zoeken dan samen met de burger naar een geschikt moment. Als een 18-plusser bereid is om Johnson&Johnson te prikken is de kans zelfs groot dat hij of zij binnen enkele dagen aan de beurt is”, aldus burgemeester Vandeput.