Bouwinnovatie vandaag gestart

800 Limburgse leerlingen verliezen mogelijk hun kindergeld door een administratieve fout bij de verhuizing van hun school Drie PXL-studenten moeten hals over kop vluchten uit Gambia. Ze waren nog maar negen dagen in het land voor een stage van 10 weken De regering komt niet over de brug met extra veiligheidsmaatregelen bij een kernramp in Limburg En basketbalclub Limburg United ontslaat Elias Lasisi. Het ontslag komt totaal onverwacht en zou te maken hebben met disciplinaire redenen.