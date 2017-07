Brand in grotten van Kanne geblust na een veelbewogen week

In het Albertkanaal in Briegden is de auto teruggevonden van de verdwenen Genkenaar Ronald Vandereyken. Hij is wellicht vermoord, maar zijn lichaam zou nog niet teruggevonden zijn.De bewoners van de Muizenberg in Riemst kunnen vanavond terug naar hun huizen. De brandweer heeft al het stro uit de grotten gehaald. We hebben spectaculaire en zeer bijzondere beelden van de nachtelijke operatie.De getuige van de steekpartij in Genk meldt zich bij de politie nadat hij zichzelf in het nieuws van TV Limburg ziet.Een Hasselaar voert protest tegen zijn huurbazin en houdt een schimmeltentoonstelling in zijn appartement. Iedereen is welkom.En in onze zomerreeks over de kampen gaan we op bezoek bij het leger in Leopoldsburg.