Brand op Nolimpark zorgt voor rookhinder in Overpelt

Na de aardbeving in Turkije en Syrië zijn nu al 35.000 doden geteld en dat aantal zal naar verwachting nog oplopen. De hoop om acht dagen na de ramp nog slachtoffers levend van onder het puin te halen, is herleid tot nul. Toch zijn er nog steeds families hopeloos op zoek naar hun geliefden. Onder hen ook Limburgers die hals over kop naar Turkije zijn afgereisd. Ze komen er terecht in helse omstandigheden. De temperatuur stijgt en de lijkgeur in de straten is niet te harden. Dat merkt ook de 27-jarige Mehmet Ali Erbay uit Beringen. Sinds woensdag is hij in Turkije, maar vooraleer hij opnieuw kan helpen om lichamen vanonder het puin te halen, wacht hij op maskers. Intussentijd zamelt hij geld in waarmee hij ter plaatse hulpgoederen kan kopen. Vervolgens brengt hij de spullen naar inwoners van de stad Gaziantep.