Brandweer zoekt vrijwilligers voor vele werk door hitte en droogte

Een hittegolf kan niet alleen fysiek belastend zijn, maar ook wegen op mentaal vlak. Dat zegt psycholoog Nicky Caelen. Wanneer mensen niet kunnen ontsnappen aan de warmte, kan dat leiden tot boosheid of frustraties. En dat is vooral een risico in het verkeer, want daardoor stijgt de kans op ongevallen. Toch kreunt niet iedereen onder de warmte, anderen kunnen er ook van genieten. Dat hoorden we vanmiddag toch in Genk.