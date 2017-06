Brandweer waarschuwt voor droogte: let op met vuur!

We hebben de afgelopen dagen zeer zonnig weer gehad en volgens de weerberichten houdt het zomerse weer nog een tijdje aan. Voor de meeste mensen is dit puur genieten, maar het warme en droge weer houdt ook risico’s in.

Speel niet met vuur!

Denk maar aan de grote kans op bos- en heidebranden. Rook dus niet in bossen en natuurgebieden. Maak er ook geen kampvuur en gebruik er geen vuur of barbecue. Maar ook dichter bij huis bestaat de kans op brand, bijvoorbeeld gras- en bermbranden. Gooi dus zeker geen sigarettenpeuk in de berm of uit je wagen tijdens het rijden.



Wees spaarzaam met water!

Met dit warme en droge weer is het belangrijk om spaarzaam te zijn met drinkbaar water. Gebruik het dus enkel wanneer het echt niet anders kan. Hou het veilig, dan kan de brandweer ook spaarzaam zijn met water.

Brandveilig leven begint bij jezelf! Deze en nog meer tips vind je hier: www.leefbrandveilig.be/speel-niet-met-vuur