Breeënaar krijgt 20 jaar cel voor moord met klauwhamer

Politie en gerecht doen vandaag een uitzonderlijke oproep tot slachtoffers van een serieverkrachter. Hij werd op 27 september 2016 aangehouden op verdenking van verscheidene verkrachtingen, aanrandingen, oplichtingen, diefstallen en misbruik van vertrouwen. Zijn aanhouding werd vorige vrijdag verlengd. De man ronselde zijn slachtoffers o.a. via de datingsite TWOO op het Internet en maakte gebruik van een valse identiteit. In de chatberichten noemde hij zich Raf, Rafke, Rafaello, Roberto of Raphael Bastiaans en als profielfoto gebruikte hij een foto van een wielrenner met een zonnebril op. Hij gaf zich uit als IT-architect of als technieker van Telenet. Hij vertelde dat hij Italiaanse roots had, dat hij single was en dat hij met een witte FORD Focus reed. Allemaal leugens, zo blijkt nu. Deze valse profielfoto gebruikte de serieverkrachter op datingsites.Serieverkrachter maakte minstens 19 slachtoffers'Raf' maakte jarenlang slachtoffers, niet alleen in Limburg, maar in heel Vlaanderen. Aanvankelijk ‘leende’ de man alleen wat geld dat hij nooit terugbetaalde, maar sinds april van vorig jaar evolueerde zijn oplichtingspraktijken naar een obsceen spel van macht en seksueel misbruik. De feiten kwamen pas in september 2016 aan het licht na aangifte door een slachtoffer. Door schaamte of om andere redenen deden de meeste van de vrouwen nog geen aangifte. Zo kon de man lange tijd onder de radar van de politie blijven. Sinds zijn aanhouding in september zijn al 19 slachtoffers gekend en de speurders sluiten niet uit dat de man nog veel meer slachtoffers heeft gemaakt. Dader vond slachtoffers via datingsitesVia datingsites zocht de man die zichzelf Raf noemde, contact met vrouwen. Hij was een erg actief chatter en won op die manier het vertrouwen. Dan maakte hij een afspraak, soms bij de vrouwen thuis, soms op openbare parkings. Hij leek erg galant en bood de vrouwen een drankje aan. Dit was echter een cocktail van fruitsap of limoncello, een sterk slaapmiddel en xtc, best gevaarlijk want de combinatie kan zelfs dodelijk zijn. De vrouwen vielen al na enkele minuten in een diepe slaap. Voor ze het bewustzijn verloren, ontfutselde Raf de bankkaarten en de persoonlijke cijfercode. Wanneer de slachtoffers na 2 à 3 uur weer wakker werden was Raf al lang verdwenen met hun geld, GSM’s en bankkaarten. In vele gevallen werden de vrouwen niet alleen bestolen maar ook aangerand of verkracht. Bij feiten waarbij vrouwen niet werden verdoofd en weerstand boden, gebruikte hij geweld. Politie doet oproep naar slachtoffersDe speurders doen een oproep aan alle vrouwen die contact hebben gehad met Raf. Ze begrijpen dat het niet eenvoudig is om deze stap te zetten maar het is erg belangrijk om het volledige tijdsbestek van Raf in kaart te brengen. Ondertussen herbekijkt de politie ook alle overlijdens van vorig jaar waar de doodsoorzaak verdacht leek, om na te gaan of er een mogelijk verband bestaat met Raf. Was u zelf slachtoffer of weet u meer over deze man, aarzel dan niet contact op te nemen met de politie. Discretie wordt verzekerd. Tips zijn welkom via 0800 30300 en via opsporingen@police.belgium.eu