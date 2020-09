Burgemeester Vandeput "Hasselt Kermis lokte 65.000 bezoekers, we blijven inzetten op grote evenementen"

- Oud-rijkswachtbaas Willy Van Mechelen en Lucio Aquino, van de beruchte Maasmechelse familie Aquino, zijn opgepakt in een grootschalig drugsonderzoek naar de invoer van duizenden kilo's cocaïne. Bij tientallen huiszoekingen, ook in Limburg, werd onder andere voor miljoenen euro cash aangetroffen.- Door het stijgend aantal coronapatiënten mogen enkel nog patiënten uit de regio naar het Ziekenhuis Oost-Limburg voor een coronatest. Ook in Bree zien ze dat de drukte toeneemt in de triagepost en houden ze zich klaar om extra capaciteit te openen.- In Genk ontsnappen een moeder en dochter aan de dood wanneer voorbijgangers merken dat hun huis in brand staat en de slapende vrouwen net op tijd kunnen wakker maken.- De door corona aangepaste Hasselt Kermis lokte 65.000 bezoekers. Dat is de helft van een normale editie, maar burgemeester Vandeput is tevreden en wil blijven inzetten op grote evenementen in Hasselt.- En Jess Thorup kent geen droomstart bij Racing Genk. Blauw-wit speelt 2-2 gelijk tegen Oostende.