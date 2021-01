Campings & vakantieparken willen ook open: "Het is hier zelfs veiliger dan in hotels."

- In Riemst zet een tachtigjarige bestuurster zelf de achtervolging in op een wagen die haar in de flank ramde en vluchtmisdrijf pleegde. De dader kon uiteindelijk gevat worden. - In Maasmechelen gooit een man een molotovcocktail voor het huis van oud-burgemeester Georges Lenssen. Het voorval werd geflimd. In de video zegt de dader net zoals in Nederland aan rellen te willen beginnen. Burgemeester Terwingen neemt de feiten ernstig en wil de dader streng straffen.- De derde golf is bezig in Limburg, dus zijn strengere maatregelen nodig. Dat zegt biostatisticus Geert Molenberghs. Hij is dan ook voorstander van de afschaffing van buitenschoolse activiteiten voor kinderen onder 12 jaar. Als de coronacijfers zo blijven stijgen sluit hij ook de sluiting van de scholen niet uit.- In Lommel buigt de gemeenteraad zich vanavond over een nieuw bouwproject dat de oude WICO-site in het stadscentrum moet omvormen tot een groene woon- en werkomgeving.- En The Haunted Youth uit Alken zit in de finale van De Nieuwe Lichting. De 27-jarige muzikant verwerkt trauma's van vroeger in therapeutische songs.