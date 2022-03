Voor carnavalswinkels komt code geel net te laat

door Geert Kusters

Het carnavalseizoen is deze week op zijn hoogtepunt. Hét moment in het jaar dat iedereen zich mag verkleden. In normale tijden worden nu dan ook volop kostuums verhuurd en verkocht. Maar ook dit jaar is dat, net zoals vorig jaar, niet het geval. Code geel komt net te laat voor de feestwinkels. Vanaf maandag mag er dan wel zonder restricties gefeest worden, maar grote verkleedfeesten zijn er door de onzekerheid niet gepland. Het was dus niet druk vanmiddag bij Feestwinkel Pirotte in Hasselt.