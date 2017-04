Groen gaat in Limburg de komende weken en maanden bekijken of de partij nog in kartel met de sp.a zal opkomen bij de volgende verkiezingen. Volgens een peiling van de VRT en De Standaard is Groen met bijna 15 procent de derde partij geworden. De sp.a pas de 5de. N-VA behoudt het politieke leiderschap met ruim 26 procent. Dat is 6 procent minder dan bij de monsterzege in 2014.