Cd&v en N-VA vormen coalitie in Beringen: dit zijn de nieuwe schepenen

Vandaag is het grijs en regenachtig, maar de rest van de week volgen er vrij zonnige najaarsdagen. Maandag, dinsdag en woensdag is het 16 of 17 graden. Donderdag schijnt de zon volop en kan het lokaal 17 graden worden. Vrijdag stijgt de kans op buien. Voordat het aangenaam najaarsweer wordt is het vandaag echter nog volop herfst. De dag verloopt grijs en gedurende de dag regent het van tijd tot tijd. Vooral vanavond is het regionaal kletsnat als een intense regenzone over het land trekt. Vanaf dinsdag volop zon In de nacht naar dinsdag trekt de laatste regen via het noordoosten het land uit en dan volgen er een paar dagen met een heel ander weerbeeld. De dagen verlopen droog en daarbij is het overdag volop zonnig. Dinsdag begint mogelijk nog wat nevelig, maar al vrij snel krijgen zonnige perioden de overhand. In de middag ontstaan vooral landinwaarts ook wat stapelwolken, maar uitgroeien tot een bui doen ze niet. Met temperaturen die uiteindelijk oplopen naar een graad of 16 is het aan de zachte kant. Normaal gesproken is het een graad of 14. Daarbij staat een meest matige zuidwestenwind.Woensdag en donderdag komen er nog wat minder wolken voor en is het vaak zelfs zonovergoten. Ook de temperatuur blijft aan hoge kant. Woensdag wordt het 16 of 17 graden en donderdag valt de temperatuur nog een fractie hoger uit. In De Kempen wordt het lokaal zelfs 19 graden. Er staat weinig wind en in combinatie met veel zon is het heerlijk weer om er lekker op uit te trekken. Door een combinatie van heldere omstandigheden en weinig wind verlopen de nachten wel iets frisser dan de afgelopen tijd. Donderdag wordt waarschijnlijk de koudste nacht met minima die op veel plekken enkele graden boven het vriespunt uitkomen. In de Ardennen kan het mogelijk een graadje gaan vriezen. Vanaf vrijdag weer kans op enkele buienNa een paar dagen met zonnig en zacht najaarsweer volgt op vrijdag een weersomslag naar een licht wisselvallig weertype. Verspreid over het land is een enkele bui mogelijk, maar tussen de buien door is het vaak droog met wat ruimte voor de zon. Daarbij blijft het zacht met maxima rond 17 graden. In het weekend overheersen de droge momenten weer, al is een lokale bui wel mogelijk. De temperatuur levert wel iets in. Het wordt nergens meer warmer dan 15 graden. Bron: Meteovista