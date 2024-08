cd&v Hasselt: "Huidig bestuur heeft dossiers stationsbuurt, Jessa ziekenhuis en Muziekodroom verwaarloosd"

- Krijgen we dan toch geen federale en Vlaamse regeringen voor de gemeenteraadsverkiezingen? Volgens politicoloog Fouad Gandoul ziet het er naar uit nu formateur Bart De Wever zijn opdracht terug geeft aan de koning.- En bij die gemeenteraadsverkiezingen wordt oud-burgemeester Karolien Mondelaers lijsttrekker van CD&V in Hasselt. Mondelaers biedt de kiezer een alternatief voor burgemeester Steven Vandeput in Hasselt.- In Genk stelt kunstenaar Koen Vanmechelen zijn tempel voor tapirs voor. Future Garden is te bezoeken vanaf zondag.- Tachtig jaar na de razzia in Molenbeersel worden 9 slachtoffers herdacht met struikelstenen. De herdenking is een gevolg van een onderzoek en een spraakmakend boek van journalist Timmie Van Diepen.- En we gaan na waarom een PXL-studente uit Houthalen het maximum van de punten haalt op een eindwerk over één boom.