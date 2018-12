"CD&V is maar met één doel in de regering gegaan: de N-VA blokkeren"

Premier Charles Michel dient zijn ontslag in, dat heeft hij aangekondigd in de Kamer. Hij deed dat nadat de socialisten en groenen bekend maakten dat ze een motie van wantrouwen zouden indienen. Premier Michel moet nu zijn ontslag bij de Koning indienen. Het is nog niet duidelijk of de Koning het ontslag ook aanvaardt. Als dat het geval is, kan de regering in lopende zaken gaan tot mei, of krijgen we al snel nieuwe verkiezingen. Bij een weigering van het ontslag, zou de minderheidsregering behouden blijven.