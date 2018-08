CD&V maakt veiligheid inzet van gemeenteraadsverkiezingen

Het huidige Hasseltse stadsbestuur heeft totaal geen visie over erfgoed. Dat vindt N-VA gemeenteraadslid Jan Wouters. Het beste voorbeeld is volgens hem het kasteel Prinsenhof in Kuringen dat onderbenut is. N-VA wil dat het kasteel dan ook een nieuwe functie krijgt. Het stadsbestuur zelf zegt dat er al langer plannen klaarliggen voor extra sociale en culturele activiteiten in het kasteel.