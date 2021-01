Chef Pajtim Bajrami van Stadt van Luijck begint eigen bistro met sous-chef Willem Sels

De chef-kok van het Truiense restaurant Stadt van Luijck stopt ermee. Hij begint samen met zijn rechterhand en sous-chef Willem Sels een eigen bistro in Limburg. "Ik wil terug vrijer koken, met passie. Ik wil opnieuw kunnen genieten in de keuken," klinkt het bij de 30-jarige chef-kok.



De Truiense Pajtim Bajrami startte vier jaar geleden als chef-kok in de Stadt van Luijck, in het 18de eeuws pand van ondernemer Michel Neven. Op vier jaar tijd wist de chef-kok verschillende prestigieuze prijzen binnen te halen. In de Gault & Millau haalde hij een score van 16/20, bij de pas uitgereikte Michelinsterren viel de Stadt van Luijck uit de boot.

"Niet meer koken voor de gidsen"

"Dat heeft me ook doen nadenken. Ik wil niet meer koken voor de gidsen, of voor een perfect bord. Ik wil gewoon weer lekker koken. Voor de mensen die komen eten," zegt Bajrami. "En dat kan ook gewoon een goede pasta of een pannenkoek zijn. Ik kan ook lekker eten maken voor 16 euro, in plaats van voor 40 euro per bord."

Bistro in Limburg

Sinds het prille begin in de Stadt van Luijck, staat sous-chef Willem Sels naast chef-kok Pajtim Bajrami in de keuken. De twee beginnen nu samen een bistro voor 25 tot 30 klanten. Ergens in Limburg. De mannen hebben een pand op het oog, maar meer willen ze daarover nog niet kwijt. "Willem is als een broer voor mij. Het was ook altijd mijn naam die genoemd werd als chef-kok. Maar wij zijn een team. En nu willen we samen iets beginnen," zegt Bajrami.

"Ik deed het niet meer graag"

De bal ging aan het rollen tijdens de coronacrisis. "We hadden meer tijd om na te denken, en dat heb ik ook gedaan," vertelt chef-kok Pajtim Bajrami. In de Stadt van Luijck werkte de chef 16 uur per dag, en dat wil hij niet meer. "Ik doe dit niet meer graag. Ik wil weer genieten. Samen met Willem m'n eigen ding doen in de keuken. Niet meer stressen over het perfecte bord, of verantwoordelijk zijn voor te veel personeel. Gewoon koken. Daar heb ik zin in. En om misschien eens bij de klanten te gaan zitten, een babbeltje te slaan met een lekkere fles wijn op tafel in een losse en huishoudelijke sfeer."