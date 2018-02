Cipiers staken tegen personeelstekort in gevangenis Hasselt

We moeten nog niet praten over een ondertunneling voor de Noord-Zuid dat is veel te vroeg. Ik wil eerst het onderzoek afwachten. Dat zegt Vlaams N-VA minister van Mobiliteit Ben Weyts. Daarmee gaat hij in tegen zijn eigen voorzitter Bart De Wever. Die riep afgelopen weekend nog op om niet op het onderzoek te wachten en onmiddellijk te kiezen voor een ondertunneling. Die uitspraak zorgde toen voor een golf van protest, maar Weyts sust en zegt dat in een vrij land als België iedereen zijn mening mag geven.