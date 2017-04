Corda Campus is genomineerd voor de prestigieuze IFMA-Award

De Corda Campus in Hasselt is genomineerd voor de IFMA Awards (International Facility Management Association). Het gaat om een toonaangevende prijs waarbij het meest innovatieve facilitaire project geëerd wordt en meteen ook in de hele facilitaire sector in de schijnwerpers wordt geplaatst.

De Corda Campus staat als enige Limburgse genomineerde in het lijstje met grote kleppers als KBC, UZ Brussel, Brussels Airport, BNP Paribas Fortis en Engie. De jury beslist over het meest vernieuwende project, en er is ook een publieksprijs binnen te halen. Dat kan door te stemmen op de website. Op 11 mei 2017 wordt de winnaar bekend gemaakt.