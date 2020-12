Coronacijfers in Limburg dalen licht verder

De cijfers in de Limburgse ziekenhuizen dalen niet meer verder. Het aantal hospitalisaties kent zelfs een lichte stijging in onze provincie. Momenteel liggen er 151 coronapatiënten in de Limburgse ziekenhuizen, waarvan 34 op de afdeling intensieve zorgen. De voorbije dagen was er nog sprake van gemiddeld 146 ziekenhuisopnames, waarvan 33 op intensieve zorg. Het aantal nieuwe coronabesmettingen in Limburg kent wel opnieuw een lichte daling. De voorbije week zijn er 942 nieuwe besmettingen vastgesteld in onze provincie. Dat is een daling met 11 procent ten opzichte van de week ervoor. Gisteren was er met 1.194 nieuwe coronabesmettingen nog sprake van een stijging met 2 procent. De daling van het aantal coronabesmettingen lijkt wel nog steeds te vertragen. De Limburgse cijfers blijven voorlopig dan ook zeer hoog. Van 1 tot en met 7 december overleden er 17 Limburgers aan het coronavirus. De besmettingsgraad in onze provincie is terug gezakt naar 0,907. Dat wil zeggen dat 1 besmet persoon op zijn beurt 1 andere persoon zal besmetten.