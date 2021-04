Coronacijfers stagneren, maar blijven hoog in Limburg

Deze namiddag komt het Overlegcomité samen om versoepelingen van de coronamaatregelen te bespreken. Maar de kans is klein dat er veel versoepeld zal worden. De heropening van de terrassen in de horeca lijkt er wel te komen. Ook al is de druk in de ziekenhuizen nog steeds groot. Filip Vanheusden van Horeca Vlaanderen ziet de horeca zelfs als een deel van de oplossing als het gaat over de opvolging van de coronamaatregelen.