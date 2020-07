Dagelijkse cijfers blijven stijgen

Wat mag nog wel en wat mag niet meer? Omdat er nog vragen zijn over de bubbel van 5 hebben we waarnemend gouverneur Michel Carlier uitgenodigd. Volgens Carlier is de bubbel vrij eenvoudig uit te leggen, als je in het achterhoofd houdt om zo weinig mogelijk mensen te zien en zo de verspreiding van het virus tegen te gaan. "Als gezin heb je recht om 4 weken lang 5 vaste mensen te zien, kinderen onder de 12 jaar niet meegerekend. Daarnaast - als je je buiten begeeft - is er de regel van een bubbel van 10 bij uitstappen bijvoorbeeld. Let wel: die sociale bubbel van 5 zit daar al bij geteld."