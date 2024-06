Dan toch meer dan 11.000 Bilzenaren getroffen door datalek bij Limburg.net

Limburg.net heeft het onderzoek naar de cyberaanval finaal afgerond. In totaal gooiden hackers de gegevens van 292.734 Limburgers te grabbel. En opvallend: vorige week pas ontdekte Limburg.net dat ook de rijksregisters van 11.332 Bilzenaren gelekt werden. Zij krijgen later deze week nog een brief van de afvalintercommunale.Op 13 december 2023 was Limburg.net slachtoffer van een criminele cyberaanval. Uit een grondige en zorgvuldige analyse, in samenwerking met cybersecurity-experts van Ernst & Young, en in overleg met bevoegde instanties en gespecialiseerde beveiligingsbedrijven, is gebleken dat er in totaal 292.734 personen waren betrokken in de gegevensdiefstal. "Alle betrokken personen werden persoonlijk verwittigd via brief, hetzij in januari of nu. Limburg.net blijft inzetten op sensibilisering en roept burgers op om waakzaam te zijn," klinkt het bij Limburg.net. Gegevensonderzoek finaal afgerond Vrij snel na de cyberaanval in december 2023 was duidelijk dat er rijksregisternummers uit 2014 en 2015 in het datalek zaten. Om duidelijkheid te krijgen over welke andere data gestolen waren, was een bijkomende en zeer diepgaande data-analyse nodig. Uit die analyse blijkt nu dat er ook 555 bankrekeningnummers en 13.118 rijksregisternummers uit andere jaren zijn gestolen, waarvan 11.332 uit de gemeente Bilzen uit 2016. In totaal zijn er 292.734 personen betrokken bij deze gegevensdiefstal. De gegevensanalyse heeft tijd gekost vanwege de complexiteit en de voorzorg waarmee ze werd uitgevoerd. Hans Roggen, woordvoerder Limburg.net "Het is erg riskant om op gehackte data, analyses te doen. Daarom heeft Limburg.net zich laten bijstaan door experten. Elke stap in zo’n analyse moet doordacht en met grote zorgvuldigheid gebeuren om fouten te voorkomen en de veiligheid te waarborgen. De analyse is nu finaal afgerond." Limburg.net verwittigt alle betrokkenen per brief Limburg.net zal alle getroffenen persoonlijk informeren per brief. Mensen die geen brief ontvangen, werden in het verleden reeds persoonlijk en volledig geïnformeerd of zijn niet betrokken. De brief zal volgende week in de bus vallen. In de brief staat informatie over de aard van de gestolen gegevens en eventuele verdere stappen die mensen kunnen nemen om hun privacy te beschermen. Limburg.net betreurt alle ongemakken die de cyberaanval voor de inwoners van Limburg en Diest met zich meebrengt. Kris Somers, algemeen directeur van Limburg.net: "Als algemeen directeur van Limburg.net betreur ik uiteraard dat zoveel mensen getroffen werden door deze cyberaanval. Limburg.net doet er alles aan om iedereen zo goed mogelijk te informeren en vragen te beantwoorden. Door de aanhoudende berichten over dit soort grootschalige cyberaanvallen, is het duidelijk dat we als burger allemaal alert moeten zijn en blijven. We raden iedereen aan de tips in acht te nemen van instanties als Safeonweb." Sensibilisering en waakzaamheid Limburg.net vraagt iedereen om waakzaam te blijven. Fraudeurs kunnen met persoonlijke gegevens die ze van burgers hebben, hun vertrouwen proberen te winnen. Zo kunnen ze hen overtuigen om extra gegevens (zoals een pincode of wachtwoord) door te geven of om geld over te schrijven op een rekening. Op www.safeonweb.be staan heel wat tips rond cyberveiligheid. Limburg.net raadt iedereen aan deze tips toe te passen en zo de beveiliging van persoonlijke gegevens te verbeteren, ook wanneer er geen gegevens gestolen zijn. Onverminderde samenwerking met alle bevoegde instanties De afvalintercommunale blijft onverminderd samenwerken met cyberexperts en autoriteiten om dergelijke incidenten in de toekomst te voorkomen. De gemeenten aangesloten bij Limburg.net en andere intercommunales worden op de hoogte gehouden van alle nieuwe inzichten over cyberveiligheid en digitale beveiliging die Limburg.net ondertussen verzameld heeft. Hiervoor werd ondertussen een speciale cel opgericht binnen Interafval, een afdeling van VVSG. Intussen loopt het gerechtelijk onderzoek naar de hackersbende, waarin Limburg.net zich burgerlijke partij heeft gesteld. Aan dit onderzoek verleent Limburg.net uiteraard haar volle medewerking.