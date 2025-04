En dan gaan we naar een emotioneel moment gisterenavond tijdens de 19e editie van I Love The 90's in de Trixxo Arena in Hasselt. Daar gaf Vlaanderens bekendste boysband Get Ready zijn laatste optreden. De groep besliste ermee te stoppen na de plotse dood van bandlid Glenn De Gendt. De overgebleven leden Jimmy, Koen en JM wilden een afscheid in schoonheid en gaven in Hasselt nog eens een laatste keer alles op het podium.