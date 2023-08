De Lijn bouwt de dienstverlening in Limburg verder af. Sinds 1 juli zijn al bushaltes afgeschaft en vanaf januari wordt het nog erger. In Hasselt verdwijnen 6 van de 12 stadslijnen. Dat is een halvering. De onrust en het ongenoegen bij het personeel van De Lijn groeien. Er gaan stemmen op om vanaf september harde acties te voeren. "Eigenlijk is De Lijn een bedrijf in moeilijkheden door de vele besparingen en vooral Limburg met zijn landelijk karakter is daar de dupe van", zegt de socialistische vakbond bij De Lijn.